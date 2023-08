"Non è mia intenzione entrare in politica né oggi né in futuro". Parola del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, interpellato dall’ANSA riguardo le indiscrezioni giornalistiche che lo darebbero tra i possibili candidati alle prossime regionali in Abruzzo come rappresentante di una lista PD-M5S. "Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto - aggiunge -. Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni".