C'è anche il nome del vice president dell'Inter Javier Zanetti tra gli ospiti illustri attesi a Crema, in provincia di Cremona, il prossimo 20 maggio in occasione del Gran Galà Dossena 2024, nel corso del quale sarà insignito del trofeo Redaelli. All'evento saranno presenti anche altri ex giocatori di A, a partire da Gianluca Pagliuca destinatario della Stella Dossena del passato, mentre quella del presente sarà consegnata a Michele Di Gregorio del Monza.