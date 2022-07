Oggi, 5 luglio 2022, Robin Gosens spegne 28 candeline. "Primo compleanno in nerazzurro per Robin Gosens - si legge nel massaggio di auguri del club -. Tedesco, classe 1994, l'esterno mancino è approdato all'Inter lo scorso 27 gennaio. Da quel giorno ha collezionato 9 presenze: il debutto nel derby d'andata di Coppa Italia. Una partita speciale per Robin, che rientrava in campo dopo mesi a causa di un infortunio. Nel derby di ritorno il suo primo sigillo con la maglia dell'Inter, il gol del 3-0 per portare l'Inter in finale di Coppa Italia. Un trofeo sollevato a Roma, il primo della sua carriera. A Gosens, nel giorno del suo 28° compleanno, vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".