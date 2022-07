Ventiquattro calciatori di età compresa tra i 14 ei 18 anni si sono incontrati a Berlino lo scorso fine settimana per un evento organizzato dalla fondazione Traumen lohnt sich, gestita dall'esterno dell'Inter Robin Gosens, e dalla dalla Sepp Herberger DFB Foundation. Un incontro dove i giovani calciatori hanno potuto affinare alcuni aspetti relativi alla loro preparazione non tanto sul piano tecnico quanto su quello psicologico: "Con la mia fondazione vogliamo supportare i giovani nella realizzazione dei loro obiettivi. Vogliamo aumentare la loro fiducia in se stessi e dare loro consigli su come affrontare le sconfitte", afferma lo stesso Gosens, descrivendo il progetto.