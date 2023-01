Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto Martinez in qualità di nuovo commissario tecnico della Nazionale portoghese, Fernando Gomes, presidente della Federcalcio lusitana, ha fatto chiarezza circa le indiscrezioni in merito alle trattative con José Mourinho: "Quello che mi interessava era definire il profilo. In questi giorni di sondaggi abbiamo parlato con molte persone, parlo con la maggior parte degli allenatori portoghesi. L'unica proposta concreta è stata quella per Roberto Martínez", ha spiegato ai cronisti.