Continua la scrematura dalla lunga lista del 'Golden Boy 2022', premio di Tuttosport che arriva alla penultima selezione dei migliori giovani in circolazione. Nell'ultimo taglio i candidati sono passati da 60 a 40: tra questi resiste ancora il nome di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter in questa stagione in prestito all'Anderlecht. Il prossimo mese è attesa la lista dei 20 e il voto finale della giuria.