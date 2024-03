Gol bellissimi sotto al diluvio di Marassi. La sfida tra i due tecnici emergenti, Gilardino e Palladino, la vince il secondo. Il Monza s'impone a Marassi per 3-2 al termine di una gara tiratissima e ricca di costanti colpi di scena. Il timbro del vantaggio è arrivato subito con il tap-in di Pessina, cui ha fatto seguito la spettacolare rovesciata di Dany Mota. Nella ripresa il Grifone tenta la riscossa e riesce a rimetterla in piedi con Gudmundsson (sbaglia dal dischetto, segna sulla ribattuta di Di Gregorio) e Vitinha. Palladino vede i suoi in forte difficoltà, così manda in campo V. Carboni e Maldini.

Con un'azione costruita dall'asse dei due subentrati (tiro di Carboni, parato da Martinez, deposito cincente di Maldini) i biancorossi trovano il guizzo vincente. Nel finale spingono i rossoblu, ma festeggiano ancora i brianzoli, ora a 39 punti. Secondo ko per il Genoa dopo quello di San Siro contro l'Inter.