In attesa di Verona-Juventus e Lazio-Monza, che chiuderanno la penultima giornata di campionato prima del Mondiale, arriva il verdetto del Giudice Sportivo riguardanti le gare dell`8 e 9 novembre, valide per la 14ª giornata di Serie A TIM. Prima sanzione per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, unico sanzionato dei nerazzurri per questo turno ancora in corso. Nel prossimo turno di campionato sarà squalificato esclusivamente Sebastiano Luperto dell`Empoli. Seconda sanzione per il difensore del Bologna Enzo Joaquin Sosa ed entrano nella lista dei diffidati Marko Arnautovic e Medel del Bologna, tutti e tre ammoniti ieri contro l'Inter. Terza sanzione per Teun Koopmeiners, prima per Matteo Ruggeri dell'Atalanta, prossima avversaria dei nerazzurri. Squalificato per un turno con ammenda di € 5.000 l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic.