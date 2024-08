Gli Stati Uniti erano nel destino di Olivier Giroud. A sottolinearlo nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dei Los Angeles FC è lo stesso attaccante francese che nella chiacchierata con i giornalisti ricorda anche di essere stato vicino all'Inter prima dell'approdo al Milan: "Beh, è ​​stato un po' folle, se posso dirlo. Perché il mio sogno era giocare un giorno nella MLS, se possibile, per essere onesti con voi - e i miei amici e la mia famiglia lo sanno - a Los Angeles".

"Nel 2020, ai vecchi tempi, ero vicino a firmare per l'Inter - ricorda Giroud -, poi ho firmato per il Milan un anno dopo. Prima di allora, ho incontrato qualcuno del LA Galaxy; gli ho detto che non era il momento giusto per me di lasciare l'Europa. E sì, avevo questo in mente: unirmi al LAFC per me è destino, ed è lì che Dio voleva che fossi, per essere lì con voi ragazzi".