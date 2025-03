Intervenuto sulle frequenze de Il Pallone Gonfiato, l'ex calciatore Bruno Giordano ha parlato così del momento di Napoli e Inter, pronte a tornare dopo la sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole: "La rete di Billing che ha permesso al Napoli di pareggiare contro l’Inter tiene vivo il campionato. Senza l’1-1 l’Inter non sarebbe a +1 ma a +4, con lo scontro diretto a favore, quindi in pratica i nerazzurri sarebbero andati a +5. Quel gol, inoltre, dà fiducia ai partenopei e trasmette un senso di frustrazione ai milanesi. La partita è finita 1-1, ma la percezione è che il Napoli abbia vinto. E anche questo fa tanto. Ma è uno stato d’animo che la squadra di Conte deve sfruttare già nelle prossime giornate. L’Inter è attaccabile, il Napoli deve crederci".