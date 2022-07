Jean François Gillet, ex portiere a lungo in Italia con le maglie di, tra le altre, Monza e Bari, in collegamento con TeleLombardia ha parlato del collega interista Onana e del suo approccio con il calcio italiano: “Arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir (Handanovic, ndr) dal quale imparerà molto e ha fatto bene ad andare in Italia: con la tecnica italiana della preparazione dei portieri crescerà ancora molto”, le parole raccolte da monza-news.it.

Giacomo Principato