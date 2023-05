Alberto Gilardino, allenatore del neopromosso Genoa, parla ai microfoni di Rai Sport esprimendosi anche sull'Euroderby di Champions League: "E' stato bellissimo rivedere due italiane in semifinale di Champions, il calcio italiano è in un periodo positivo ed è fondamentale parlare di questo. L'Inter ha meritato la finale, ha fatto vedere maggiore concretezza rispetto al Milan. Ho visto anche Manchester City-Real Madrid, nel ritorno non c'è stata partita per le qualità tecniche e fisiche del City. Ma in una gara secca può succedere di tutto, per me sarà una bellissima finale".