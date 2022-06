Conclusa con la promozione del Palermo la stagione 2021/2022 della Serie C, il presidente Francesco Ghirelli ha indetto una conferenza stampa per fare un bilancio del campionato appena concluso e iniziare a presentare la prossima stagione. Tra i temi trattati, c'è anche quello delle seconde squadre che in Italia faticano a prendere piede: "Noi abbiamo istituito lo stesso regolamento anni prima proprio con l'idea che le società non lavorino più per terze società. Le seconde squadre, invece, hanno subito l'equivoco delle multiproprietà che al momento della nascita erano ancora possibili. La difficoltà per le società di Serie A è legata al minutaggio superiore all'80% del quale godono i calciatori stranieri. Per fare le seconde squadre servono calciatori italiani. Noi siamo pronti a discutere sulle seconde squadre ma serve un ragionamento complessivo, che riguarda anche la Coppa Italia, le risorse e tutto il resto".