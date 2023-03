Non serviva la tripletta messa a segno contro la Svezia per mettere in guardia Thilo Kehrer dalla pericolosità offensiva di Romelu Lukaku, avversario domani nell'amichevole che metterà di fronte la Germania al Belgio: "Se giocherà, ci adatteremo - le parole del difensore del West Ham in conferenza stampa -. E' un attaccante che ha qualità fisiche, devi essere intelligente per marcare un giocatore del genere".