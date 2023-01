Giorgio Scalvini, a segno quest'oggi nella rumba dell'Atalanta contro la Salernitana, è uno degli obiettivi sensibili dell'Inter per il prossimo mercato estivo. Del giocatore e della sua crescita importante di questi anni ha parlato il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "Lui e altri che ho avuto la fortuna di vedere sbocciare sono la fortuna più grande. Sta crescendo in un modo straordinario anche fisicamente. Ha tutto, comprese le stimmate del leader competitivo per la squadra nonostante la giovane età. Credo che diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale".