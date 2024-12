Parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della supersfida con il Real Madrid, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha sottolineato la crescita di condizione rispetto al match di Supercoppa di Varsavia: "Non arrivammo a quella partita nel modo migliore, ma per un'ora abbiamo fatto un'ottima partita. Da metà agosto in poi l'organico è cambiato e tanti hanno ritrovato la condizione migliore così abbiamo fatto bene in campionato e Champions. L'Atalanta ora è migliore rispetto ad agosto, ma tutte le squadre ormai non hanno problemi di condizione ed inserimento dei giocatori; stanno tutte meglio in confronto ad agosto".