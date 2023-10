Gian Piero Gasperini sembra avere chiare le gerarchie nella corsa scudetto. "L’Inter, anche se ha perso Dzeko e Lukaku, ha due marce in più di prima, per la forza che le ha lasciato la finale di Champions. Ma il Milan dopo il derby è stato eccezionale. Milanesi fortissime - dice a La Gazzetta dello Sport -. La Juve? Forte, ma ha qualche certezza in meno.

Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato. Io vedo le milanesi e il Napoli davanti. La Roma, se Dybala e Lukaku stanno bene, se la gioca con le prime. La Lazio, dopo un anno straordinario, ha un rendimento più normale"