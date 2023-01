La proposta di introdurre il tempo effettivo nel gioco del calcio, tornata d'attualità dopo quanto avvenuto nell'ultimo Mondiale in Qatar, non trova d'accordo il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini . Che alla vigilia della gara contro il Bologna ha espresso le sue riserve sulla possibile rivoluzione regolamentare: "Non mi piace, c'è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare 'tutto verrà recuperato'.

Per me il calcio è ritmo, non è football americano che dobbiamo mettere la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio, col tempo effettivo si rischia di giocare due ore e mezzo, la partita rischia di diventare ancor più lenta e brutta".