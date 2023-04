Intervenuto su La7 prima dell'inizio del match della Poule Scudetto femminile tra Inter e Roma, l'allenatore del Milan Women Maurizio Ganz si è pronunciato su un eventuale derby tra nerazzurri e rossoneri in semifinale di Champions League: "Sarebbe meraviglioso, senza dimenticare che il Napoli è una squadra straordinaria. Il Milan dovrà stare attento al ritorno, così come deve stare attenta l'Inter perché il Benfica ha dimostrato di avere giocatori forti che ti possono mettere in mezzo col gioco stretto che hanno. Sarebbe comunque meraviglioso avere un derby italiano in semifinale, spero che una delle due squadre sia il Milan".