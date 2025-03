Maurizio Ganz è un doppio ex di Atalanta e Inter, che si sfideranno domenica prossima sul campo del Gewiss Stadium per un fondamentale scontro di alta classifica. L'ex attaccante ha detto la sua in un'intervista al Corriere di Bergamo.

"L’Atalanta purtroppo ha un calendario difficile, dopo la gara con gli uomini di Inzaghi dovrà scontrarsi subito con Fiorentina e Lazio, ma quello con l’Inter è sicuramente un match scudetto, che dirà già tanto all’Atalanta per la lotta scudetto. Io mi aspetto una partita bollente, il tifo che ha in casa sua la Dea può fare la differenza, sarà una serata fantastica".