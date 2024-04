Nella testa dei giocatori del Milan può pesare il derby contro l'Inter a pochi giorni dalla sfida di Europa League con la Roma? Filippo Galli risponde alla domanda sulle frequenze di TMW Radio: "Non credo, perché sappiamo quanto sia importante questa partita. Il derby è importante per questioni di blasone, se l'Inter vince lo scudetto in quella partita è sicuramente un affronto per i tifosi", il pensiero dell'ex rossonero.