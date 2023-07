"Ero strafelice perché ero consapevole di dover giocare per una delle squadre più importanti e vincenti del mondo. Ero felice". Intercettato da Sky Sport sotto la sede dell'Inter, Fabio Galante ricorda così il momento della sua firma con l'Inter prima di dare un giudizio sul mercato nerazzurro finora: "Il mercato dura fino al 31 agosto, c'è ancora tanto tempo - precisa l'ex difensore -.

L'Inter si sta muovendo bene, come doveva essere: ha preso Frattesi che è un giovane interessante, spero che Lukaku possa rimanere perché sarebbbe un acquisto importante per l'ambiente e per il giocatore. Poi sono arrivati Bisseck e Thuram oltre ai rinnovi. Sarà competitiva per vincere il campionato".