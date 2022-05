"L'Inter può aprire un ciclo, una vittoria come quella conquistata in Coppa Italia dà fiducia all'ambiente e magari l'entusiasmo giusto al presidente per investire ancora. La Juve? Al di là di tutto, rimane una società che è sempre tra le migliori, tornerà a vincere". Lo ha detto Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, intervistato a Roma dai colleghi di Sky Sport il giorno dopo la finale dell'Olimpico.