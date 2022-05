"Lo Scudetto? C'è ancora margine. L'Inter ha l'obbligo di non avere rimorsi: deve vincerle tutte e poi avere la fortuna che il Milan si fermi". Così Fabio Galante ai microfoni della Gazzetta dello Sport prima della sfida tra i nerazzurri e l'Empoli, due sue ex squadre. Galante parla anche di Andrea Pinamonti, protagonista di un'ottima stagione in Toscana e pronto a tornare alla base nerazzurra: "È un giocatore interessante. Quest'anno ha dimostrato le proprie qualità, Empoli è un ambiente in cui si va a nozze: c'è serenità e quest'anno anche poca pressione. Sentendo anche come parla, Andrea mi piace come ragazzo: spero che questa stagione sia stata un trampolino e che possa migliorarsi anno dopo anno. Non va dimenticato che l'anno scorso si è allenato con giocatori importanti e ha imparato da loro. Il futuro è suo, deve darci dentro e continuare a dimostrare il proprio valore".

Inzaghi che voto merita?

"Sicuramente un voto alto. Grazie a Simone, l'Inter a tratti è sembrata imbattibile. E dopo il calo ora si è ripresa: speriamo che possa portare un altro trofeo a casa. Non dimentichiamoci che in estate tutto sembrava un disastro e che per Inzaghi è il primo anno all'Inter. È riuscito a ridare subito entusiasmo, a giocare bene e a ottenere risultati. Speriamo che al termine della stagione il voto possa essere ancora più alto".