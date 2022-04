Roberto Gagliardini compie oggi 28 anni e incassa, tra gli altri, gli auguri dell'Inter attraverso il sito ufficiale. "Arrivato all'Inter nel gennaio del 2017, ha collezionato 156 partite e 16 gol in maglia nerazzurra - ricorda inter.it -. Con l'Inter ha conquistato lo Scudetto nel 2020-2021 (stagione in cui ha stabilito il suo record di presenze stagionali in nerazzurro, 33) e la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio. Dal suo arrivo a Milano ha disputato anche 7 partite con la maglia della nazionale azzurra. Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".