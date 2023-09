Alla vigilia del suo ritorno a casa, all'Olimpico, Eusebio Di Francesco ha messo in guardia il Frosinone dalle insidie nascoste in una partita che vede arrivare i ciociari addirittura davanti in classifica a una Roma in crisi, ferma ad appena cinque punti in sei giornate: "Lo vedremo domani se staremo meglio, dipenderà da molti fattori, dall'emotività, dall'ambiente e da tanto altro - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Pensare di stare molto meglio è opinabile, dipende da tante cose. L'Inter sembrava in fuga, invece è caduta. Non dobbiamo cullarci sulla loro condizione precaria perché anche in passato hanno dimostrato di saper reagire.

Mourinho ha passato tanti di questi momenti, sa come gestirli"