“Quando arrivi in una piazza importante come l’Inter vuol dire che hai qualcosa in più degli altri, perché è una maglia molto bella e pesante da indossare. Già lì dici che non sei come gli altri”. Debutta così Sebastien Frey, che intervistato dai canali ufficiali di Lega Serie A ricorda la partita del suo ‘vero’ debutto con la maglia nerazzurra, nella stagione 1998-1999: “Era Inter-Fiorentina. C’è questa bella foto con Ronaldo, mio capitano, io dietro e Gabriel Batistuta. Quell’immagine per me ha rappresentato tanto, perché vuol dire per un bambino che ha sempre sognato di diventare un grande che sei arrivato”.

Dal passato si passa poi al presente, con un giudizio sull’attuale portiere nerazzurro Andre Onana: “Oggi secondo me rispecchia il portiere moderno. Penso che l’Inter debba essere grata a Samir Handanovic ma era arrivato il momento di trovare un sostituto degno ed è arrivato Onana. Lui è un vero regista dal basso, almeno una volta ad ogni azione tocca palla, a volte arriva a dieci. I portieri di oggi devono avere questa qualità”. Infine, una battuta sul match di domani contro il Torino: “Io penso che l’Inter andrà lì per vincere, assolutamente. Quando prendi il vizio di vincere ed essere competitivo non ne puoi più fare a meno. Io ho sempre detto a proposito di Simone Inzaghi di vedere il suo bilancio di trofei: per me è positivo”.