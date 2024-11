Sebastien Frey, ex portiere storico della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della sfida di domenica tra i viola e l'Inter, altra sua ex squadra, e del rendimento strepitoso di David De Gea: "Per me De Gea non è una sorpresa, ha un modo di parare che un po' mi ricorda, l'ho sempre pensato. Mi è tornata in mente una mia doppia parata contro l'Inter su Zlatan Ibrahimovic. Non nascondo che quando è stato annunciato dalla Fiorentina ero scettico perché non giocava da un anno, ma dal momento in cui è entrato fra i pali è diventato decisivo per la Viola. Sono veramente contento per il clima che si respira oggi a Firenze. L'unica cosa che mi permetto di dire ai tifosi viola è di sognare sì, ma anche che il campionato è ancora molto lungo. Comunque Fiorentina e Lazio possono dare fastidio a Napoli e Inter".