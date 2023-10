Quella di sabato pomeriggio, secondo Sebastien Frey, sarà "una partita insidiosa per l’Inter" perché "il Bologna può mettere in difficoltà". Lo dice l'ex portiere nel collegamento con Tvplay.it, individuando comunque quella nerazzurra come squadra favorita per strappare i tre punti: "Dico Inter perché comunque sta molto bene, ma servirà fare attenzione. Juventus-Torino è il derby e penso che quello di Torino sia molto meno affascinante rispetto a quello di Roma o Milano, dico Juventus, perché deve dare continuità, vedere la coppia davanti che continua a segnare, farebbe bene a Chiesa e Vlahovic.

Napoli-Fiorentina sarà una bella partita, giocare al Maradona non è facile, se la Fiorentina tornasse a casa con un punto sarebbe un buon risultato".