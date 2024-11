L'ex portiere fra le altre della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato dal Viola Park a margine della presentazione del suo libro 'Istinto Puro'. Parlando non solo dell'opera letteraria, ma anche della partita che domenica sera al Franchi vedrà opposti i viola all'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole raccolte da Tutto Mercato Web: "Ha più da perdere l'Inter della Fiorentina, perché deve vincere. Io mi aspetto una gran bella partita e occhio alla Fiorentina. Nel corso della stagione arriveranno anche alcuni risultati negativi, ma serve equilibrio. Pensare allo Scudetto sarebbe sbagliato, sognare non costa nulla ma i conti si fanno alla fine. La Fiorentina oggi è una bella realtà e per me è nella top 4 di questa Serie A".

L'impatto di Yann Sommer all'Inter?

"Sono un suo grande estimatore. Quando è arrivato la gente storceva il naso, ma c'è una carriera alle spalle… L'ho sempre osservato con piacere e curiosità, perché è completo. Ho sempre detto che è un portiere da Inter e lo sta dimostrando, magari è meno estroverso ma è un grande professionista e un leader silenzioso".

Da portiere temerebbe di più Kean o Lautaro?

"Entrambi. Lautaro è mostruoso, ha dimostrato di essere uno dei più grandi attaccanti del mondo. Kean sta bene, è sempre stato definito un grande talento ma non è mai riuscito ad esprimere le sue qualità. Qua ha fiducia di tutti e i risultati si vedono. Kean arriverà facilmente in doppia cifra e sarà una rampa di lancio per lui. Questo non significa che andrà poi via, l'obiettivo della Fiorentina è fare le coppe".