L'Inter pensa a Taremi. Potrebbe far fare il salto di qualità ai nerazzurri? A rispondere è l'ex direttore sportivo, Carlos Freitas che raggiunto da Radio Sportiva ha detto: "È un po' atipico perché può giocare aperto a sinistra, dietro le punte, molto intelligente nel trovarsi gli spazi e capisce il gioco, prima ancora di essere calciatore. Non corre a caso, anticipa i movimenti dei compagni ed è molto tecnico. Ha lo stesso peso che ha Azmoun per la sua Nazionale, Taremi è preparato per qualsiasi sfida. Non è assolutamente come Lukaku".