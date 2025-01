In Francia è già partito il toto-ct: dopo l'annuncio di Didier Deschamps, che ha reso nota l'intenzione di lasciare la panchina dei Bleus, si è scatenata la caccia al successore. In pole position c'è Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, seguito da Thierry Henry, ex ct dell'Under 21 transalpina, Franck Haise e Bruno Genesio. I possibili outsider? Christophe Galtier e Rudi Garcia.