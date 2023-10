Anche Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool e compagno di reparto di Benjamin Pavard, si è congratulato col centrale dell'Inter per la doppietta segnata contro la Scozia: "Se oggi è stato incredibile? Direi di sì, mi sarebbe piaciuto se avesse segnato anche il terzo gol... Come ci siamo detti prima della partita, fra me e Ben la cosa più importante era la comunicazione, visto che non abbiamo mai giocato insieme.

Con tutti i difensori è andata davvero più che bene, così come coi centrocampisti che agivano vicini a noi. Siamo contenti, a parte per il gol subito che fa male ogni volta però non è grave; ora dobbiamo focalizzarci sui prossimi match", le sue parole in zona mista.