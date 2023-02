Non solo Nicolò Barella e Beppe Beresi: in casa Inter si festeggia oggi anche il compleanno del baby Alessandro Fontanarosa. "Tanti auguri a Alessandro Fontanarosa - scrive il club nerazzurro in una nota ufficiale -. Il difensore nerazzurro, nato il 7 febbraio 2003, compie oggi 20 anni! Con la Primavera nerazzurra Fontanarosa ha conquistato il campionato Primavera 1 nella stagione 2021/22, laureandosi campione d'Italia di categoria. Il difensore, capitano dell'Under 19, è entrato a far parte della rosa della Prima Squadra in questa stagione. Tanti auguri ad Alessandro da parte dell'Inter e di tutti i tifosi nerazzurri! Buon Compleanno!".