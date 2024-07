Una delle domande arrivate a Paulo Fonseca nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Milan è stata quella sulla possibilità di colmare il gap con l'Inter. "Posso promettere che lotteremo in ogni partita per vincere - è la risposta di Fonseca -. Non sarà diverso con l'Inter. Sappiamo che abbiamo una squadra forte e che l'Inter è una delle squadre più forti. Dobbiamo giocare con coraggio e senza paura di niente. Sempre con l'ambizione di vincere".

"Scudetto? Ogni allenatore che arriva al Milan lo fa per vincere, io non sono diverso - aggiunge il tecnico -. Non si può scappare da questo. In tutte le partite avremo l'ambizione di vincere, anche in Champions League. Seconda stella per il Milan? E' una motivazione".