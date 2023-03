"Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, quello della seconda stella. Ovviamente ci sono anche gli avversari: qualora il Napoli continuasse con questo ritmo, saremmo i primi a fargli i complimenti. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham" ha detto Alessandro Florenzi nell'intervista rilasciata a Q&A di StarCasinò Sport, Official Partner del Milan durante la quale ha ammesso di aver pensato di salutare il calcio dopo l'infortunio.