L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ripercorre l'inizio di campionato della formazione viola nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Bruno: "A Genova abbiamo disputato una grande gara, poi abbiamo conquistato i gironi di Conference. In Europa giochi sempre contro squadre organizzate, quindi qualsiasi squadra è ben impostata. Vogliamo arrivare in finale come l’anno scorso. Perdere a San Siro ci sta, l’Inter è una squadra molto forte. La gara col Lecce invece ha lasciato un po’ di malumori, perché passare da 2-0 a 2-2 in poco tempo fa male. A questi livelli non puoi mai abbassare la concentrazione".