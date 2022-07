La Fiorentina di Vincenzo Italiano esce sconfitta per 1-2 nella prima amichevole internazionale del ritiro austriaco contro il Galatarasay. Alla Untersberg Arena di Grodig, sono di Akturkoglu al 5' e Akbaba al 42' le reti della squadra turca allenata da Okan Buruk, mentre il sigillo viola è firmato al 72' da Riccardo Sottil. Rimane in panchina per tutti i 90' Nikola Milenkovic, difensore corteggiato dall'Inter.