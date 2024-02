Intervistato da Sportitalia, l'allenatore della Fiorentina è stato chiamato a fare anche un commento sull'Inter di Simone Inzaghi, sempre più capolista dopo aver battuto anche l'Atalanta nel recupero della 21esimsa giornata di Serie A: "È impressionante. La vittoria ottenuta con noi dimostra la forza della squadra" ha detto Vincenzo Italiano.

"Con noi non ci fu una grande Inter - ha aggiunto -, ma quando vinci quelle partite vuol dire che sei indirizzato a ottenere grandi traguardi. Poi è forte in tutti i reparti, ha fisicità, tecnica, si vede che è un gruppo unito allenato dallo stesso tecnico per tre anni. Se li trovi tutti in giornata sono davvero difficili da battere".