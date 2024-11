Si va via via riempiendo lo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Inter, gara in programma domenica 1° dicembre, alle ore 18. Come riporta Firenzeviola.it, i biglietti per guardare la partita dai settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna sono già andati esauriti a dieci giorni dalla sfida.