Il quarto posto della Fiorentina dopo otto giornate di campionato è motivo d'orgoglio per il patron viola Rocco Commisso, che ha posto come obiettivo del club quello di migliorarsi anno per anno, magari per cancellare l'amarezza per l'epilogo della scorsa stagione: "Sono molto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali che abbiamo raggiunto dopo più di 60 anni (Coppa Italia vs Inter e Conference League vs West Ham, ndr), ora vedremo se si potrà vincere qualcosa", le sue parole a Sky Sport.