La Fiorentina ha già messo in agenda la ricerca di un sostituto di Nikola Milenkovic, inseguito con forza dall'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il preferito dei viola per sostituire il centrale serbo è Marcos Senesi del Feyenoord, ma le idee che portano a Chancel Mbemba del Porto, in scadenza di contratto, e Omar Alderete dell'Hertha Berlino sono sempre vive. Da tenere in grande considerazione però è anche il nome di Mattia Viti, giovane centrale dell'Empoli valutato però oltre 10 milioni di euro.