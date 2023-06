Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi carica la squadra viola in vista della finale di Conference League di mercoledì prossimo contro il West Ham. Nel corso del Media Day gigliato, Biraghi ha parlato delle sue aspettative per il match di Praga: "Prima faremo di tutto per raccogliere punti in ottica ottavo posto e anche perché una buona prestazione e un buon risultato possono trasmetterci fiducia per la grande sfida di mercoledì. Veniamo da due anni importanti e positivi con Italiano, adesso è giusto provare a portare a casa un trofeo dopo averci provato senza riuscirci nella finale di Coppa Italia.

Per il match contro l'Inter è tanto il dispiacere perché abbiamo fatto una gran partita ma siamo tornati a casa a mani vuote. A volte si dice che è meglio perdere 4-0 per non avere rimpianti e capire di essere inferiori. Giocare alla pari con una squadra di livello assoluto e perdere per 15 minuti, perché non abbiamo saputo alzare il livello, fa male".