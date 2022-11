L'asso del surf italiano Leonardo Fioravanti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Inter narrando come è nata la sua passione per i colori nerazzurri: "Il mio amore per l'Inter nasce da bambino, quando mio zio mi portò allo stadio per la prima volta. Il mio idolo è sempre stato Christian Vieri. Sono nato a Roma e cresciuto a Roma ma ho sempre tifato Inter, ho conosciuto da ragazzo Marco Materazzi, un altro idolo assoluto per me. E ho sempre ammirato Javier Zanetti. Quando abbiamo vinto la Champions avevo 12 anni, ero alle Hawaii ed era notte fonda, mi ricordo che svegliai tutti gridando: 'Abbiamo vinto'. Fu un momento bellissimo. Nel calcio amo guardare le squadre che non mollano fino alla fine, non solo l'Inter. Anche io sono così, fino all'ultimo do tutto e non mollo mai".