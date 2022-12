La RAI ha comunicato che Stefano Bizzotto e Daniele Adani, oltre a commentare la finale per il terzo e quarto posto di domani tra Marocco e Croazia, aranno comunque presenti alla finalissima di domenica tra Francia e Argentina, in qualità di telecronisti della cerimonia di chiusura che si terrà a partire dalle 14.30. In studio saranno invece presenti Alessandro Antinelli, Claudio Marchisio e Andrea Stramaccioni.