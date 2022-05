Parametri vitalia rientrati tutti dopo quell'Inter-Empoli nel segno di paura e delirio a San Siro, gli interisti riprendono fiato nel migliore dei modi e si proiettano già a Roma, dove i campioni d'Italia in carica dovranno affrontare la Juventus in finale di Coppa Italia. Appuntamento per il quale la Curva Nord chiama tutti i tifosi della Beneamata in rassegna: "Raccomandiamo a tutti gli interisti presenti alla finale di Coppa Italia di indossare una maglia dell'Inter da casa. Dovremo essere tutti vestiti di nero-azzurro. È il momento dell'orgoglio per i colori che amiamo. In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori" si legge nel post pubblicato dalla Curva sulla pagina ufficiale L'Urlo della Nord.