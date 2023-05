Vent'anni fa, Andrij Shevchenko vinceva la sua prima e unica Coppa Italia in carriera col Milan. Domani sera, guarderà da spettatore Fiorentina-Inter, la partita che assegnerà la coccarda per l'edizione 2022-23: "Sono due squadre in salute che giocheranno a breve distanza anche una finale europea. Quindi sarà una partita molto interessante, entrambe arrivano da tanti buoni risultati e faranno di tutto per alzare la Coppa - le parole del leggendario attaccante ucraino al sito della Lega Serie A -. Bisogna vivere il momento con la gioia di esserci arrivati e la tranquillità e la consapevolezza nei propri mezzi.

Sarà molto tirata. Il fatto che più entrambe vadano a giocarsi una finale europea è bellissimo! Così come è bellissimo che il calcio italiano stia tornando a livello importantissimi".