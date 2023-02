Sono stati resi noti i 26 candidati al FIFA FIFPRO Men's World 11 del 2022. Un elenco che non vede al suo interno giocatori italiani, con un solo rappresentante della Serie A in lizza, ovvero l'esterno francese del Milan Theo Hernandez. Tra i candidati, anche due vecchie conoscenze dell'Inter come Joao Cancelo e Achraf Hakimi.