Un totale di 1.962 candidati, pari al 52% dei 3.800 che hanno sostenuto il primo esame FIFA per agenti di calcio lo scorso 19 aprile, hanno ottenuto il punteggio necessario per il rilascio di una licenza per fornire servizi di procura nell'ambito di trasferimenti in tutto il mondo.

Sebbene 6.586 candidati abbiano inizialmente presentato domanda per la licenza, alla fine la FIFA ha ricevuto solo 3.800 domande di esame. Tutti i candidati riceveranno i risultati oggi, con ulteriori opportunità per i candidati non selezionati di ripetere l'esame il 20 settembre 2023 e di nuovo a maggio e novembre 2024. Circa 300 amministratori di FIFA Agent Platform hanno aiutato a condurre l'esame, che è stato sostenuto da candidati provenienti da 138 federazioni affiliate. L'esame si è svolto in diversi fusi orari, il primo è iniziato alle 02:00 CET del 19 aprile e l'ultimo si è concluso alle 03:00 CET del 20 aprile. Il sistema delle licenze è uno dei pilastri del Regolamento Agenti di Calcio FIFA, che mira ad elevare gli standard professionali ed etici della professione. Dopo un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 l'utilizzo di agenti calcistici autorizzati per i trasferimenti diventerà obbligatorio", si legge in una nota della Federazione internazionale.