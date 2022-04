Gianni Infantino ha annunciato che si ricandiderà per la presidenza della FIFA il prossimo anno. "Correrò per la rielezione", ha detto il numero uno del calcio mondiale al Congresso che riunisce a Doha le federazioni affiliate, alla vigilia del sorteggio per i Mondiali del 2022 in Qatar.

Il dirigente italo-svizzero ha preso le redini della Fifa nel 2016, quando l'organismo mondiale era nel mezzo di uno scandalo di corruzione globale, prima di essere rieletto unico candidato nel 2019. "Senza un grande oppositore dichiarato per il momento, Infantino farà domanda per un terzo e ultimo mandato durante il Congresso elettivo previsto per l'inizio del 2023", evidenzia l'ANSA.